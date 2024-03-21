Menemen FK’da Cengiz kesik yedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında 5. sırada yer alan Menemen FK'da Sedat Cengiz kesik yedi. İzmir temsilcisinin devre arasında Düzcespor'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki deneyimli on numara, ikinci yarının ilk 5 maçında ilk 11'de yer alsa da beklenen performansı sergileyemedi. Teknik direktör Yılmaz Vural, son 6 karşılaşmada Sedat'ı yedek bekletti. Deneyimli futbolcu Fethiye, İnegöl, Kastamonu ve son oynanan Denizlispor karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olurken, Iğdır FK ve Somaspor maçlarında ise hiç süre bulamadı. Sedat henüz gol ya da asiste de imza atamadı.