TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off iddiasını sürdüren Menemen FK'da teknik direktör Yılmaz Vural'dan rehavet uyarısı geldi. Ligde son 3 maçından galibiyet çıkartan ve direkt rakibi İskenderunspor'un puan kaybetmesiyle ilk 6 içine yeniden yerleşen sarı-lacivertliler, hafta sonu ligin alt sıralarında bulunan Sarıyer ile karşılaşacak. İzmir temsilcisinde ligin bitmesine sayılı haftalar kala teknik patron Yılmaz Vural, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirerek 'rakibinizi hafife almayın' uyarısı yaptı. Son maça kadar rakip fark etmeden mücadelenin sürmesini isteyen Vural, sezonun bitmesine 7 maç kala oyuncularından kıyasıya mücadele istedi.