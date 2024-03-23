Menemen FK hedefe odaklandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off inadını sürdüren Menemen FK, hafta sonu gurbette oynayacağı Sarıyer maçına kilitlendi. Son olarak Play-Off hattındaki rakibi İskenderunspor'u puan farkıyla geçerek 5. sıraya yerleşen 51 puanlı sarı-lacivertli ekip, ligin alt sıralarında kümede kalma mücadelesi veren rakibine konuk olacak. Sezonu 1. Lig ile taçlandırmak isteyen ve sezonu ilk 6 içinde kapatmak için sahaya çıkan İzmir ekibi, galibiyete odaklandı.

YILMAZ VURAL UYARDI

3 puandan başka bir şey düşünmeyen İzmir temsilcisi, hatasız yoluna devam ederek 4'te 4 yapmak ve çıkışını sürdürmek istiyor. Yılmaz Vural, müsabaka öncesinde öğrencilerine rehavet uyasında bulundu.