Menemen tam gaz

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren İzmir ekibi, düşme hattındaki Sarıyer'i mağlup ederek dörtte dört yapmayı başardı: . Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Kemal Rüzgar ve Burak Yesilay ile girdiği pozisyonlarda kaleci Özkan Karabulut'u geçemedi. İlk yarının son 10 dakikasına girilirken, ataklarını sıklaştıran İzmir ekibi 37. dakikada Özkan Yıldırım'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı Menemen FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertliler, üst üste geliştirdiği ataklarla rakibini bunalttı. 59'da sahneye çıkan Burak Yesilay attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

SON SÖZÜ SEDAT SÖYLEDİ

65'TE ceza sahasında topla bulaşan Kemal Rüzgar attığı golle galibiyeti sigortaladı: 0-3. 75'te Cuma Menize ve 80'de Uğur Can farkı bire indirdi: 2-3. 90+7'de Sedat Şahintürk maçın skorunu belirledi: 2-4.