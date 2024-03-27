Menemen FK’da Kemal ‘Rüzgar’ı’

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 54 puanla play-off hattındaki 5. basamakta yer alan Menemen FK'da 28 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Rüzgar, sarı-lacivertli formayla ligde çıktığı son 14 maçta 11 gol kaydederek takımının skor yükünü üstlendi. Bu sezon kaydettiği 51 golle Amed Sportif (65) ile İskenderunspor'dan (53) sonra en skorer takım konumunda bulunarak gol yollarında etkili bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde, Kemal Rüzgar verdiği skor katkısıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bu sezon itibariyle ligde 13 gol atarak takımının en skorer oyuncusu olan 28 yaşındaki forvet, ligde oynadığı son 14 maçta 11 gol kaydederek takımına önemli bir katkı sağladı. Kemal, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki gol krallığı yarışında da Berk İsmail Ünsal (16), Bekir Turaç Böke (15) ve Okan Eken'in (14) ardından dördüncü sırada bulunuyor.