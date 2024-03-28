Menemen’de hedef 5’te 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Menemen FK, 7 yıl sonra 5'te 5 yapmak istiyor. En son teknik direktör Suat Kaya yönetiminde 2. Lig'de mücadele ettiği dönemde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamayı başaran sarı-lacivertli İzmir temsilcisi, o günden bu yana böyle bir başarı elde edememişti. 4 haftadır kazanan ve bu başarıyı tekrarlamak isteyen Menemen FK, istikrarlı tabloyu sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 54 puanla 5'inci sırada bulunan ve Play-Off inadını sürdüren İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta içi, Düzcespor ile istikrarını pekiştirmek istiyor.

'YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMALIYIZ'

Bu sezon 2 kez 4 maç üst üste kazanmayı başaran sarı-lacivertlilerin teknik direktör Yılmaz Vural, seriyi sürdüreceklerini dile getirdi. Deneyimli teknik adam, "İyi bir çıkış yakaladık. Play-Off'taki yerimizi sağlama almak adına her maçımızı kazanmalıyız. Düzcespor maçı öncesi de iyi bir seri yakaladık, bunu uzatıp sezonu avantajlı bir konumda tamamlamak istiyoruz" dedi.