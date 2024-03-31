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Haberler Menemenspor Menemen FK 1. Lig’e hazır

Menemen FK 1. Lig’e hazır

HABER MERKEZİ
Menemen FK 1. Lig’e hazır
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 yaparak Play- Off'taki yerini sağlama alan Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Yılmaz Vural, önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik patron bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Kalan altı maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Zirveyle aramızda 14 puanlık fark var. Gerçekçi olmak gerekirse, direkt Birinci Lig'e çıkma şansımız yok. Ancak Play-Off'larda iyi bir sıralama elde edip yolumuza bakacağız. İyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. Bu kulüp çok iyi projelendirildi. O nedenle sportif başarı da gelecektir" dedi. Sarı-lacivertliler Düzce, İskenderun ve Derince ile evinde, 68 Aksaray, Uşak ve Amed ile dış sahada oynayacak.
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