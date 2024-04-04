Menemen 5. viteste

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Menemen FK, evinde Düzcespor'u 5-2 mağlup etti. 14. dakikada yay üzerinde topla buluşan Hakkı'nın pasında Özkan sol çaprazdan düzgün şutuyle skoru 1-0'a getirdi. 27'de Ceza sahası içinde topla buluşan Mertcan'a savunmanın müdahalesi sonrası meşin yuvarlak Kemal'in önünde kaldı, deneyimli golcü düzgün vuruşla topu direkten ağlarla buluşturdu: 2-0. 34'te Düzce savunmasında Alişan'ın hatalı pasında Hakkı araya girdi, Kemal topu ağlarla buluşturarak kendisinin 2. takımının ise 3. golünü kaydetti: 3-0. 45+1'de sağ kanattan ceza sahası içine topu ortalayan Mehmet, topu kemal ile buluşturdu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu meşin yuvarlağı auta gönderdi. İlk yarı Menemen'in üstünlüğüyle sona erdi. Sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Kemal Rüzgar, kaleciyi aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

GOL YAĞMURU SÜRDÜ

Düzcespor savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle meşin yuvarlağı önünde bulan Mertcan, sağ kanattan tehlikeli bölgeye girerek şutunu kullandı ve top ağlarla buluştu: 5-0. 69'da Hayrullah'ın ortasında Zahit topu önünde buldu, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-1. 81'de ceza sahası içine giren Alişan, geriye çıkartarak topu İlke'ye gönderdi. Deneyimli oyuncu beklemeden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 5-2. 90+3'te Şahin'in topa elle müdahalesi sonucunda hakem penaltı kararı verdi. 90+4'te Kemal, penaltıyı gole çeviremedi. Maç bu sonuçla sona erdi.

VURAL'DAN 1 DEĞİŞİKLİK

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Düzcespor karşısında ligdeki son maç olan Sarıyer müsabakasında sahaya sürdüğü kadroda 1 değişiklik yaptı. Vural, Düzce karşısına Feyyaz yerine İbrahim değişikliği ile çıktı. Öte yandan Vural'ın gelmesiyle birlikte kendini bulan Kemal Rüzgar attığı 3 golle zaferin baş mimarı oldu. Tecrübeli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 16'ya yükseltirken, bu sezon ilk bir maçta 3 gol atmayı başardı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Menemen FK taraftarı, Düzcespor ile oynanan kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. İlk düdükle beraber tribündeki yerini alan sarı-lacivertliler, maç boyunca tezahüratlarla takımı motive etmek için elinden geleni yaptı. Marşlar ve besteler söyleyen 12. adam, galibiyetin mimarlarından oldu.