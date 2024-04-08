Menemen FK sessiz kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son beş maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini sağlama alan Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda orta sıralarda yer alan 68 Aksaray Belediyespor ile golsüz berabere kalarak şaşırttı: 0-0. Sarı-lacivertliler, sırasıyla Iğdır FK, Somaspor, Denizlispor, Sarıyer ve Düzce Cam Düzcespor'un ardından Aksaray Belediye'yle berabere kalarak serisini sonlandırdı. Müsabakaya iki takımda temkinli başladı. Orta alan mücadelesi olarak geçen maçta ilk yarı da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Menemen FK, daha atak bir oyun ortaya koydu. Kemal Rüzgar ve Özkan ile pozisyonlar bulan sarı-lacivertliler, son vuruşlardaki dikkatsizlik nedeniyle skoru değiştiremedi.

ÇABALAR YETMEDİ

Teknik direktör Yılmaz Vural, tüm kozlarını oyuna sürerken, iyi kapanan rakibinin kilidini açamayan Menemen FK, beraberliğe razı oldu. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 58'e yükseltti.