Menemen hedefe yakın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray'la berabere kalan Menemen FK, bitime 4 maç kala Play-Off hedefine çok yaklaştı. 58 puanla 5. basamakta yer alıp 7. sıradaki Isparta 32 Spor'un 5 puan önünde yer alan sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural sezonu ilk altı içinde bitireceklerini söyledi. Vural, henüz matematiksel olarak Play-Off'u garantilemediklerini ancak avantajlı olduklarını ifade etti.

"PLAY-OFF ZOR OLACAK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Play-Off'lar kolay olmuyor. Biz önce işi garantileyeceğiz daha sonra bir üst lige çıkmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diyerek temkinli konuştu.