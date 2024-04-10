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Menemen hedefe yakın

Teknik direktör Yılmaz Vural son 4 maç öncesi iddialı konuştu.

HABER MERKEZİ
Menemen hedefe yakın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray'la berabere kalan Menemen FK, bitime 4 maç kala Play-Off hedefine çok yaklaştı. 58 puanla 5. basamakta yer alıp 7. sıradaki Isparta 32 Spor'un 5 puan önünde yer alan sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural sezonu ilk altı içinde bitireceklerini söyledi. Vural, henüz matematiksel olarak Play-Off'u garantilemediklerini ancak avantajlı olduklarını ifade etti.

"PLAY-OFF ZOR OLACAK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Play-Off'lar kolay olmuyor. Biz önce işi garantileyeceğiz daha sonra bir üst lige çıkmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diyerek temkinli konuştu.

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