Menemen ağır yaralı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalara girilirken Play-Off hattındaki yerini sağlama almak isteyen Menemen FK, 33'üncü haftada takipçilerinden İskenderunspor'a yenildi: 0-1. 3'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Mehmet, pasını Kemal'e verdi, beklemeden vuruşunu

yapan oyuncu topu üstten auta gönderdi. 15'te ceza yayı üzerinden Mazlum gelişine sert bir şekilde topa vurdu ancak kaleci son anda çataldan tokatlayarak kornere gönderdi. 19'da sağ kanattan ceza sahası içine giren Ömer, plase ile vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-1. 28'de ceza sahası içine ortalanan topa Kemal kafayla vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 45+1'de sağdan Mertcan'ın vuruşunu son anda kaleci Onur, kornere çeldi. İlk yarı misafir takım İskenderunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İSKENDERUN DUVAR ÖRDÜ

İkinci yarıda İskenderunspor kalesini gole kapattı. 48'de ceza yayı üzerinden rakiplerini çalımlayarak şutunu kullanan Kemal, direği geçemedi. 58'de sağ kanattan rakiplerini geçen Mertcan, kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleci Onur kalesinden çıkarak mutlak gol şansının önüne geçti. 70'te Mazlum, ceza sahası dışından seken topa gelişine vurdu, az farkla meşin yuvarlak auta gitti. 76'da sağ kanattan topu ortalayan Okan, meşin yuvarlağı Kemal ile buluşturdu, vuruşunu yapan oyuncu kaleciyi geçemedi. Maç İskenderunspor'un galibiyetiyle sona erdi.

6 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Evinde şok bir yenilgi alan Menemen FK'nın 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ligde Iğdır FK karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle çıkışa geçen sarılacivertliler ardından Somaspor, Denizlispor, Sarıyer ve Düzcespor maçlarını da kayıpsız geçerken, geçtiğimiz hafta da Aksaray Bld deplasmanından golsüz beraberlikle dönmüştü. İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta ligden düşmesi kesinleşen Uşakspor'a konuk olacak.

VURAL'DAN İLK 11'DE 1 DEĞİŞİKLİK

MENEMEN FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, İskenderunspor karşılaşmasına geçtiğimiz hafta oynanan 68 Aksaray Bld karşılaşmasına kıyasla tek değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli teknik adam, İskenderun ekibine karşı sahaya İbrahim yerine sakatlığını atlatan Mazlum'u sürdü.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

MENEMEN FK'yı dünkü karşılaşmada seyircisi yine yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde tribündeki yerini alan taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Yılmaz Vural'a sevgi gösterisinde bulundu. Maç başlar başlamaz tezahüratlarla takımlarını destekleyen Menemenliler 90 dakika boyunca destek verdi.