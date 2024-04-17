Menemen kaderini gurbette çizecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen FK kaderini büyük oranda deplasmanda oynayacağı maçlarda çizecek. İzmir temsilcisi ligde geride kalan son üç maçının 2'sini gurbette oynayacak. Geride kalan 35 haftada hanesine yazdırdığı 58 puanla 5. basamakta konumlanan Menemen temsilcisi, Uşakspor (D), Belediye Derincespor ve son olarak Amed Sportif (D) ile kozlarını paylaşacak. Son iki maçında 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, ilk 6 içindeki yerini korumak adına final niteliğindeki maçlarda alacağı sonuçlarla hedefe ulaşmanın hesaplarını yapacak. İzmir temsilcisi 53 puanla 7. basamaktaki Isparta 32 Spor'la arasındaki 5 puanlık farkı korumak istiyor.