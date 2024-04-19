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Menemen FK’da zorunlu değişim

HABER MERKEZİ
Menemen FK’da zorunlu değişim
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'da kadroda zorunlu değişim yaşanacak. İzmir temsilcisinin geçen hafta taraftarı önünde İskenderunspor'la oynadığı karşılaşmada sarı kart gören ve 4'er sarı karta ulaşan üç isim İsmail Erdoğan, Hakkı Türker ve Özkan Yıldırım cezaları nedeniyle bu hafta Uşakspor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural kadroda üç değişiklikle sahaya çıkacak. İzmir temsilcisinde Vural'ın İsmail'in yerine sol bekte Emir, orta sahada Özkan'ın yerine Orhan Yıldırım ve Hakkı'nın yerine ise Okan Dernek'e şans vermesi bekleniyor.
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