Menemen’de Mertcan şoku

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'da sakatlık şoku yaşanıyor. Geçen sezondan beri takımın en önemli silahları arasında bulunan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Mertcan Açıkgöz'ün son oynanan İskenderunspor karşılaşmasında sakatlandığı öğrenildi. Maçın 70. dakikasında arka adalesinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle maça devam edemeyen Açıkgöz'ün, yapılan tetkiklerin ardından sezonu kapattığı öne sürüldü. Bu sezon attığı 12 gol ile sarı-lacivertli ekibin yükselişine önemli katkı sunan Mertcan'ın Play-Off'a yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilecek.