Menemen garantiledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren ve son iki maçından 1 puan çıkarabilen Menemen FK, küme düşmesi daha önce kesinleşen Uşakspor'u Ege derbisinde mağlup etti: 0-4. Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Mehmet Alp Kurt'un golüyle öne geçti: 1-0. Bu golün santrasıyla birlikte Menemen FK, bir gol daha buldu. 12. dakikada bu kez sahneye Kemal Rüzgar çıktı ve farkı ikiye yükseltti: 0-2. İlk yarı 2-0 Menemen'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da Menemen FK fırtınası esti. Sarı-lacivertliler 74'te kazanılan penaltıda Kemal Rüzgar'ın ayağından bulduğu golle farkı üçe çıkardı: 0-3. 79'da Mazlum Demir kaydettiği golle aradaki farkı dörde çıkarıp maçın skorunu ilan etti: 0-4.