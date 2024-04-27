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Menemen’de tribün dolacak

HABER MERKEZİ
Menemen’de tribün dolacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Uşakspor'u 4-0 yenip bitime 2 maç kala Play-Off oynamayı garantileyen Menemen Futbol Kulübü'nde son iç saha maçında tribünlerin dolması bekleniyor. Yarın evinde Belediye Derincespor'u konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde taraftar grupları yaptıkları açıklamalarla herkesi maça beklediklerini ifade ederken, sezonun son iç saha mücadelesinin adeta şölen havasında geçmesi öngörülüyor. İzmir temsilcisi gelecek hafta Amed ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından normal sezonu noktalayıp, Play-Off'a odaklanacak.
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