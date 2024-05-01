Menemen FK’da golcülere tam not

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalan Menemen FK'da Kemal Rüzgar dejavu yaşıyor. Geçen sezon Şanlıurfaspor formasıyla ligde ağları 23 kez sarsmayı başaran deneyimli forvet, geride kalan haftada Belediye Derincespor ağlarını tam 4 kez sarsarak bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti. Gol krallığı yarışında zirveye oturan 28 yaşındaki gurbetçi golcü, son maçta Amed Sportif karşısında da ağları sarsarak geçen sene sergilediği performansı tekrar etmenin ya da kendini aşmanın hesabını yapıyor.

MERTCAN KENDİNİ AŞTI

İzmir ekibinin Kemal'den sonra en skorer ismi olan Mertcan da bu sezon kendini aştı. Son iki sezondur sarı-lacivertli formayı terleten 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon rakip ağları 8 kez sarsarken, bu sezon rakip ağları 12 kez havalandırmayı başardı.