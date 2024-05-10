Menemen uzatmada yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turu'nda Menemen FK, iki kez öne geçtiği maçta 24 Erzincanspor'a uzatmada yenilerek elendi: 3-2. 19'da Özkan korner atışını kullandı, ön direkte iyi yükselen Onur kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 42'de defansın arkasına atılan topla buluşan Mertcan karşı karşıya vurdu, kaleci Hüseyin ayaklarıyla çıkardı.

SON SÖZ KUBİLAY'IN

Seken topa sol çaprazdan Burak sert vurdu, kaleci Hüseyin bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi. 52'de Çınar korneri kullandı, Ziya'nın kafa vuruşunda kaleci Kıvanç topu çeldi. 62'de defansın arkasına atılan topla buluşan Kemal'in şutunda kaleci Hüseyin geçit vermedi. 70'de İbrahim'in pasında topu önüne alan Hasan harika bir gol attı: 1-1. 85'te Kemal çalımlarla topu sürdükten sonra yerden sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2. 88'de Bahadır korner atışını kullandı, iyi yükselen Kamil maçı uzatmaya taşıdı: 2-2. 116'da Muhammet Enes'in sağ kanattan ortasında Kubilay Türk skoru belirledi: 3-2

YILMAZ VURAL İSTİKRARI SEÇTİ

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, normal sezonun son haftasında oynanan Amed Sportif maçının kadrosunda değişiklik yapmadı. Tecrübeli teknik adam, 24 Erzincanspor maçında istikrarı seçti. Sarı-lacivertliler, müsabakaya Kıvanç, Onur, İsmail, Mazlum, Özkan, Hakkı, Mehmet Alp, Mertcan, Orhan, Burak ve Kemal 11'yle çıktı. Öte yandan İzmir ekibinin taraftarları kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.