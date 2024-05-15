Somaspor’da Rıdvan Dönmez’e teklif yağıyor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Somaspor'un genç yıldızı Rıdvan Dönmez'e teklif yağıyor. Sezon başında Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1926 Bulancakspor'dan kadroya katılan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Siyah-beyazlı formayı bu sezon 24 müsabakada terleten 21 yaşındaki savunmacı, takımına iki gollük katkı verdi. Sol bek pozisyonunda görev yapan Rıdvan'ın 2026 yılına kadar Manisa ekibiyle sözleşmesi devam ediyor. Alınan bilgilere göre Rıdvan Dönmez'e Birinci Lig'den birçok ekibin ilgisi bulunurken, bu sezon şampiyon olan Amed Sportif'in resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.