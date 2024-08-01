Menemen FK golcü arıyor

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Menemen FK, ön bölgeye transfer yapmak için kolları sıvadı. Geçen sezon gol kralı ünvanlı Kemal Rüzgar ile son 2 sezondur takımın gol yükünü çeken hücumcu Mertcan Açıkgöz'ün ayrılmasının ardından sarılacivertli ekip, alternatif isimleri değerlendirmeye başladı. Listesinde birçok ismi barındıran kurmaylar, ligin başlamasına sayılı günler kala elindeki kilit skorer isimleri kaybedince 'acil durum' planı oluşturdu. Menemen'in son olarak Gençlerbirliği forması giyen 21 yaşındaki golcü Baran Başyiğit ile temasta olduğu öğrenilirken, yönetimin hamle yapmak için önümüzdeki haftayı beklediği ifade edildi.