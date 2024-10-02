Menemen FK’yı Burak taşıyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü'nde Burak Yeşilay performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen sezon başında Almanya'dan transfer edilen gurbetçi futbolcu, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı 5 maçta da forma giydi.

İzmir temsilcisinin attığı 10 golün üçünü kaydeden 23 yaşındaki isim takımının en skorer ismi oldu. Geçen sezon Yılmaz Vural'ın gözüne giremeyen Burak, sadece 14 müsabakada forma giyebilmiş ve bir gol kaydetmişti. Burhanettin Besatemur'un takımın başına geçmesiyle birlikte göze giren Burak Yeşilay, tüm maçlarda forma giyerken, takımının yakaladığı başarının mimarlarından oldu.