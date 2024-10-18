Menemen FK’da taraftara davet

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 7 haftada hanesine yazdırdığı 19 puanla 68 Aksarayspor ile zirveyi paylaşan Menemen Futbol Kulübü, rakibiyle pazar günü evinde oynayacağı maçta tribünlerin dolmasını bekliyor. Sarı-lacivertli ekip, kendisi gibi 19 puana sahip olan Aksarayspor'u yenerek zirvenin tek başına sahibi olmayı hedefliyor. Son iki maçta deplasmanda Elazığspor ve Giresunspor'u mağlup ederek evine dönen Menemen FK, pazar günü rakibini de mağlup ederse 3'te 3 yapacak. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Bu maçta taraftarlarımızın tüm stadı doldurmasını bekliyoruz" dedi.