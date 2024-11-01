Menemen FK kaderini çizecek

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren ve bu sezonki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta alan Menemen Futbol Kulübü, kasım ayında çıkacağı maçlarla ligdeki kaderini kendisi çizecek. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Burhanettin Basatemür önderliğinde dörtte dört yaparak liderliğini korumak ve altındaki takımlarla arayı açmak istiyor. İzmir ekibi bu süreçte 3 alt sıralarda bulunan ve bir de Play-Off kovalayan rakibiyle kapışacak. Menemen FK, ilk olarak pazar günü taraftarı önünde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Erbaaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler ardından Play-Off mücadelesi veren Ankara Demirspor'a konuk olacak. Menemen, sonraki hafta ise Ege derbisinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Somaspor'u taraftarı önünde ağırlayacak. İzmir ekibi, kasım ayının son maçında ise düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'a konuk olacak. Menemen FK, bu dört maçta da kazanarak liderliğini korumak istiyor.