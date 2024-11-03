Pazar şöleni

Nesine 2. ve 3. Lig'de Ege ekipleri birbirinden zorlu maçlara çıkacak. İkinci Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen FK, sahasında Erbaaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki maçı Ahmet Resuloğlu yönetecek. Zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda takipçisi Karaman FK'ya konuk olacak. Yeni Karaman Stadı'ndaki mçta Yücel Büyük görev yapacak. Zor günler geçiren Nazillispor, Diyarbekirspor'u konuk edeceği maçta çıkışa geçmek istiyor. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maçta Erdem Akbaş düdük çalacak.

ALTAY'IN TEK HEDEFİ 3 PUAN

Galibiyeti unutan Somaspor, deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Van FK'ya konuk olacak. Atatürk Stadı'ndaki maçı Ramazan Haymana yönetecek. Beyaz Grup'ta Haftalardır kazanamayan Altay, evinde ilk galibiyeti almak için Adana FK'yı ağırlayacak. Mustafa Denizli Alsancak Stadı'nda oynanacak maçı Egemen Artun yönetecek. Zirve mücadelesi veren Altınordu, ligin iddialı ekiplerinden Batman Petrol'e konuk olacak. Batman Stadı'ndaki maçta Emre Kaan Çalışkan görev yapacak. İstikrarı sağlayamayan Fethiyespor, evinde Sarıyer'i ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'nadki maçı Taha Onat yönetecek. 3. Lig 1. Grup'ta lider Karşıyaka, Ergene Velimeşe'ye konuk olacak. Henüz puan alamayan Kuşadasıspor, deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova 1877 ise seri yapmak için Muşspor'un konuğu olacak. 2. Grup'ta Balıkesirspor, yeni teknik direktörü Veyis Kanber önderliğindeki ilk sınavında evinde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak. Uşakspor, seyircisi önünde Mazıdağı Fosfatspor'la puan mücadelesi verecek.

TİRE ZİNCİR KIRMAK İSTİYOR

Düşüşe geçen Muğlaspor, İnegöl Kafkasspor deplasmanında çıkış arayacak. Galibiyeti olmayan Tire 2021 FK, deplasmanda Beykoz İshaklıspor'a konuk olacak. 3. Grup'ta Aliağa Futbol, kendi sahasında düşme hattındaki Alanya 1221 FSK ile mücadele edecek. Ayvalıkgücü Belediyespor, 1923 Mustafakemalpaşaspor'u ağırlayacak. Efeler 09 SFK, Bayburt Özel İdarespor'u misafir edecek. 4. Grup'ta Denizlispor, taraftarı önünde zirve ortağı Zonguldakspor FK ile rakip olacak. Turgutlu 1984 evinde lider Sebat Gençlikspor'la kozlarını paylaşacak. İzmir Çoruhlu FK ise Büyükçekmece Tepeciksor'u konuk edecek. Tüm müsabakalarda ilk düdük saat 14.00'te çalacak.