Menemen zirveyi sevdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Erbaaspor'u 2-0 mağlup eden Menemen FK, liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor. Önceki hafta deplasmanda Arnavutköy'e 1-0 yenilip ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Erbaaspor'u dize getirerek moral buldu. Ligde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan İzmir temsilcisi averajla da olsa zirvedeki yerini korudu. İç sahada 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Menemen ekibi bu hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak.

İNANÇ ZAFERİ GETİRDİ

Öte yandan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da sarı-lacivertli takımı kutlayarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Geçtiğimiz hafta yaşadığımız talihsiz yenilgiye rağmen, takımımıza duyduğumuz inanç ve sevgiden asla taviz vermedik. Sahada gördük ki o inanç, o sarsılmaz sevda, bu takıma güç kattı ve zaferi getirdi. Menemen olarak, kalbimizle, tutkumuzla, her koşulda takımımızın yanındayız. Yense de yenilse de bu sevda asla eksilmeyecek. Hep birlikte daha büyük zaferlere, daha parlak başarılara yürüyeceğiz. İyi ki varsın Menemen FK! Yolun açık, başarıları daim olsun!