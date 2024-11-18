Menemen’e Soma engeli

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, evinde Somaspor'a 3-1 yenilerek yarışta ağır bir yara aldı. Maça hızlı başlayan konuk Somaspor müsabakanın 6. dakikasında Rahmi Anıl ile öne geçti: 0-1. Somaspor, 27. dakikada yine Rahmi Anıl'la gol bularak farkı ikiye çıkarttı: 0-2. Konuk ekip, bu kez 40. dakikada Erdem ile ağları havalandırdı: 0-3. İlk devreyi 3 farklı geride tamamlayan Menemen FK, 56. dakikada Seçim Can'ın golüyle durumu 1-3 yaptı. Ancak kalan dakikalarda skor üretemeyen Menemen FK müsabakadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Menemen FK 28 puanda kalırken, Somaspor ise 13 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. Menemen FK, evindeki ilk yenilgisini alırken zirvedeki 68 Aksaray'ın 3 puan gerisine düştü.