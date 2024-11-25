Menemen buz kesti

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren ve geçen hafta Ege derbisinde Somaspor'a mağlup olan Menemen FK, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Diyarbekirspor'a da yenildi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini aldı. Rakiplerinin de puan kaybettiği haftada büyük bir fırsat tepen İzmir ekibi üçüncü sırada kaldı. Maça iki takım da dengeli başlarken, ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve 0-0 bitti. İkinci yarıda Menemen FK yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 75. dakikada sahneye çıkan Kağan Miray Bağış, Güneydoğu ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti. Menemen gelecek hafta Serik Belediyespor'u konuk edecek.