Menemen nereye!

Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında mağlup olarak zirve yarışında geride kalan Menemen Futbol Kulübü, sahasında lider Serik Belediyespor'a tek golle mağlup oldu: 0-1. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste 3. yenilgisini alarak zirvenin sekiz puan gerisine düştü. Zirve yarışı veren iki takım arasındaki müsabakanın ilk yarısı oldukça kısır geçti. İki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu. İlk yarının son bölümünde ataklarını sıklaştıran Serik Belediyespor aradığı golü 43. dakikada buldu. Bu dakikada Menemen FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Erhan Çelenk, gelişine yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Menemen FK, ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bulamadı. İzmir ekibi özellikle Seçim Can ve Hakkı ile net fırsatlardan yararlanamadı. 90'da Serik Belediye'nin kontra atağında Gökdeniz Karadeniz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Mehmet gol izni vermedi. Maçta başka gol olmadı ve Serik Belediyespor 1-0 kazandı.

BASATEMÜR'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Diyarbekirspor maçının kadrosunda iki değişiklik yaparak takımını Serik Belediyespor önünde sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam Diyarbekirspor maçında ilk 11'de oynayan Bora Göymen ve İsmail Kulet'in yerlerine Serik Belediyespor önünde formayı Mehmet Sarı ile Yiğit Kerem'e verdi.