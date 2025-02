Menemen pes etmedi

İKINCI Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, en ciddi rakibi Van Spor'la uzatmada attığı golle deplasmanda berabere kaldı: 2-2. Karşılaşmaya her iki takım da tutuk başladı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Samed Ali'nin şutunda top az farkla üstten auta gitti. 32'de ani gelişen Menemen atağında Altar Han'ın yakın mesafeden şutunu kaleci Abdulsamed çıkardı. 39'da konuk İzmir ekibi aradığı golü buldu. Bu dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Hakkı, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Menemen'in tek gollü üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya ev sahibi Van Spor etkili başladı. 51'de Onur'un ortasında ceza alanı içinde Erdem'in kafa vuruşunda kaleci Mehmet Enes son anda kornere tokatlayarak golü önledi.

UZATMADA GÜLDÜ

56'da Van Spor atağında geriden atılan ara pasla boş pozisyonda ceza alanı içinde topla buluşan Bekir Can kaleci Mehmet Enes'i çalımlayıp boş kaleye topu gönderdi: 1-1. 68'de savunma arkasına sarkan Bekir Can, ceza alanı içinde kaleci Mehmet Enes ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 72'de penaltıyı kullanan Okan takımını 2-1 öne geçirdi. 90+3'te Erhan'ın ortasında Seçim Can kafayla ağları havalandırarak maçın yeniden skora denge getirdi. Menemen, zorlu deplasmandan 2-2 beraberlikle ayrıldı.