Menemen FK puanı son dakikada aldı

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasında yer alan Menemen FK, 90+8'de attığı golle evinde Ankara Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, son saniyede Mazlum'un golüyle yenilgiden kurtuldu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, alınan puanın değerli olduğuna dikkat çekti. Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Basatemür, "7'nci sıradaki takımla aramızda 10 puan var. Yerimizi daha da sağlamlaştırmak ve 1'inci Lig'e yükselmek için mücadele etmek istiyoruz" diye konuştu.