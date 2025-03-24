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Menemen FK puanı son dakikada aldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menemen FK puanı son dakikada aldı
NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasında yer alan Menemen FK, 90+8'de attığı golle evinde Ankara Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, son saniyede Mazlum'un golüyle yenilgiden kurtuldu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, alınan puanın değerli olduğuna dikkat çekti. Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Basatemür, "7'nci sıradaki takımla aramızda 10 puan var. Yerimizi daha da sağlamlaştırmak ve 1'inci Lig'e yükselmek için mücadele etmek istiyoruz" diye konuştu.
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