Menemen FK nefes aldı

2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında galibiyet yüzü göremeyen Menemen Futbol Kulübü, erteleme mücadelesinde dün sahasında ligin dibine demir atan Giresunspor'u yenerek kendine geldi: 2-1. Sarı-lacivertliler galibiyeti getiren golleri ilk 21 dakika içerisinde buldu. İzmir ekibinde perdeyi 13. dakikada Emirhan Arkutcu açtı: 1-0. Bu golden 8 dakika sonra sahne alan Seçim Can Koç, durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. İlk yarı bu gollerle 2-0 sona erdi. İkinci yarıda hücum hattında beklenen oyununu sergileyemeyen Menemen FK'nın atakları sonuçsuz kaldı.

PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALDI

65. dakikada Karadeniz ekibi lehine çalan penaltı düdüğü sonrası topun başına geçen Furkan Kütük farkı 1'e düşürdü. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Menemen Futbol Kulübü, bu sonuçla Play-Off hattındaki puanını 55'e yükseltti. Sarı-lacivertliler hafta sonu ise sahasında küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Diyarbekirspor ile kozlarını paylaşacak.