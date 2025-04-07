Menemen tam gaz

esine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, sahasında kümede kalma savaşı veren Diyarbekirspor'u mağlup etti: 2-0. Hafta içi mesaisinde de son sırada yer alan Giresunspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla ikide iki yaptı ve Play-Off'taki yerini sağlama aldı. İlk yarıda iki takımda temkinli bir futbol ortaya koydu. İzmir temsilcisi, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda baskısını artıran Menemen FK, 66. dakikada Hakkı Türker'in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından oyunun mutlak hakimi olan sarı-lacivertlileri rahatlatan gol 88. dakikada geldi. Bu dakikada sahneye çıkan Çağrı Fedai attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştiremedi ve Menemen FK sahadan 2-0 galip ayrıldı.