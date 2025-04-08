Menemen FK işini sağlama aldı

MENEMEN İkinci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Diyarberikspor'u 2-0 yenen Menemen Futbol Kulübü, Play-Off yolunda işini sağlama aldı. Giresunspor'u da önceki hafta yenip 2'de 2 yapan sarı-lacivertliler 58 puana yükselip 4'üncü sırada kaldı. Bitime 4 maç kala 7'nci sıradaki Karacabey Belediyespor'un 9 puan önünde yer alan İzmir ekibi, Play-Off için geri sayıma geçti. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, kalan maçları da kazanıp yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin bir üst lig olduğunu belirten Basatemür, "Normal sezonu hedeflediğimiz konumda bitirmeye yakınız. Gelen galibiyetler bizim adımıza çok önemli oldu" dedi.