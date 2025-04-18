Menemen FK dejavu istemiyor

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 31 haftada topladığı 58 puanla 4. sırada yer alan Menemen FK, son üç maçında dejavu yaşamak istemiyor. İzmir temsilcisi üç zorlu virajda, ilk yarıda diş geçiremediği rakiplerine karşı mücadele verecek. Sarı-lacivertliler bu süreçte sezonun ilk yarısında 1-1 berabere kaldığı Bucaspor 1928 ile Karacabey Belediyespor ve 3-3 eşitlikle tamamlanan Beyoğlu Yeni Çarşı'yla kozlarını paylaşacak. Play-Off hattındaki yerini henüz sağlama alamayan Menemen FK, ilk yarıda bileğini bükemediği rakiplerini bu kez devirerek, sezon sonunda adını ilk 6 takım arasına yazdırmak istiyor.