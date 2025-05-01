Menemen avantaj peşinde

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı bitime 2 maç kala garantileyen Menemen FK, son hafta saha avantajı için sahaya çıkacak. İzmir ekibi kritik randevudan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Cumartesi günü evinde henüz Play-Off'u garantileyemeyen İstanbul temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler maçı kazanması halinde normal sezonu 4'üncü sırada bitirecek ve eşleşeceği rakibi ile eleme karşılaşmasını sahasında oynayacak. Menemen FK berabere kalması ya da yenilmesi halinde Vanspor FK'nın Karaman FK maçında kayıp yaşamasını bekleyecek. Van temsilcisinin 2 puan önünde yer alan İzmir ekibi alınacak sonuçlara göre Play-Off'ta ya Van ya da Beyoğlu ile karşılaşacak.

BASATEMÜR İDDİALI

Menemen FK'nın Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Play- Off etabında saha avantajının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Biz kendi işimize odaklanacağız. Rakibimizi yenip 4'üncülükle birlikte saha avantajını alacağız" dedi.