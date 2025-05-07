Başkan Tokul’dan moral ziyareti

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Turu'nda yarın evinde Vanspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul, kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli takımın antrenman yaptığı tesisleri ziyaret etti. Bu sezon birçok idmana gelerek sarı-lacivertlileri yalnız bırakmayan Tokul, Van mücadelesi öncesi de teknik direktör Burhanettin Basatemur ve futbolcularla görüşerek, başarılar diledi. İzmir ekibi, tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak müsabakayı kazanarak, adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Zorlu karşılaşmayı Menemen halkı da iple çekiyor. Biletleri kısa süre içinde tüketmesi beklenen İzmir ekibinin futbolseverleri, 90 dakika boyunca takımına itici güç olarak, Menemen'in 1. Lig hasretini dindirmesi adına önemli bir engeli aşmasını istiyor. Burhanettin Basatemur'un öğrencileri turu geçmesi halinde 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor turunun galibiyle 2 maç üzerinden oynanacak etapta karşı karşıya gelecek. Menemen, bu turu da geçmesi halinde Play-Off finalinde, normal sezon 2.'si Elazığspor ile kozlarını paylaşacak.