Menemen havlu attı

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Turu'nda Menemen FK, taraftarı önünde konuk ettiği Vanspor FK'ya 3-1 yenilerek 1. Lig hayallerini erteledi. 8'de savunma arkasına atılan pasın ardından Mert'in ceza alanı çizgisi üzerinden şutu kaleyi bulmadı. 16'da Halil'in sağdan ortasında Seçim'in kafa vuruşunda top direkten dışarı gitti. 45+4'te Sabahattin'in ortasında Mazlum'un uzaklaştıramadığı topa Mert vurdu ve ağları sarstı: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

YİĞİT KEREM'İN GOLÜ YETMEDİ

60'ta Harun'un şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Özkan farkı ikiye çıkardı: 0-2. 79'da Özkan'ın pasında topla buluşan Hasan, rakibini geçtikten sonra karşı karşıya pozisyonda yaptığı plase vuruşla kaleci Bora'yı mağlup etti: 0-3. 83'te Eyüp Poyraz'ın ortasında Seçim'in indirdiği topu Yiğit tamamladı ve farkı 2'ye indirdi: 1-3. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Menemen FK sahasında Vanspor FK'ya 3-1 yenilerek Play-Off'a ilk turda veda etti.

BU SENE DE İLK TURDA VEDA ETTİ

TARAFTARI önünde konuk ettiği Vanspor FK'ya kaybeden Menemen FK dejavu yaşadı. İzmir temsilcisi geçen sezonla aynı kaderi yaşadı. 2023-2024 sezonunda da adını Play-Off'a yazdırmayı başaran sarı-lacivertliler, ilk turda rakibi 24Erzincanspor'a diş geçirememişti. Menemen FK, bu sezon da Play-Off'a 1. turda veda etti.

BASATEMÜR'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

MENEMEN FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, normal sezonun son maçında oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Vanspor FK karşısında Erkan ve Altar Han'ın yerine Halil Can ve Çağrı'ya görev verdi. Takımın yıldız isimlerinden Hakkı Türker ise sakatlığı sebebiyle kritik Vanspor FK maçında görev alamadı.