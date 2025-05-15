Menemen FK’da Seçim’e talipler var

NESİNE 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'da forma giyen Seçim Can Koç, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. On numara mevkiinde görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, 2024- 25 sezonunda çıktığı 31 maçta 13 gol atarak takımının en skorer isimlerinden biri oldu. Başarılı performansının ardından 1. Lig'den birçok kulübün radarına giren Seçim Can'a teklifler gelmeye başladı. Menemen FK sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden oyuncusunu kadroda tutmak istese de, yıldız futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yetenekli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.