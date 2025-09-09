Menemen çok farklı

NESINE 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, son iki deplasman maçında gol oldu yağdı. İlk hafta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 yenen sarı-lacivertliler 3'üncü haftada da Adanaspor'u 5-0 yenerek deplasmanda gol şov yaptı. Önceki hafta ise evinde Arnavutköy Belediyespor'a 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler dış sahada 6 puan topladı. Toplam 9 gol atan İzmir ekibi sadece 1 gol yedi. Mersin ve Adana deplasmanlarında toplam 4 gol atan forvet Seçim Can adeta yıldızlaştı.

'OYUNCULARA GÜVENİYORUM'

Teknik Direktör Bilal Kısa Adana'da faklı kazanmanın takıma moral verdiğini belirterek, "Evimizde kötü bir yenilgi almıştık. Adanaspor deplasmanı bizim adımıza önemliydi. Bol gollü ve farklı bir galibiyet oyuncularımızı kendine getirdi. Tekrar üst sıralara tırmanmak sevindirici ancak seri galibiyetler yakalamak durumundayız. Oyuncularıma güvenim tam" dedi. Menemen Futbol Kulübü bu hafta sonu evinde lider Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek.