Menemen yaralı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Menemen FK, konuk olduğu Mardin 1969'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 3 maç sonra yenilgi alırken, Play-Off hattının bir anda 4 puan gerisine düştü. 15'te Mardin atağında Özgür Sert'in pasında Mücahit Can Akçay takımının ilk golünü kaydetti: 1-0. Sağ kanattan yapılan ortada Seçim Can topu göğsüyle kontrol edip, ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Efe Taylan'ı gördü. Efe önünde seken topa harika vurarak dar açı olmasına rağmen topu filelerle havalandırdı: 1-1. 88'de Mardin skoru belirleyen golü attı. Barış yaklaşık 25 metreden cepheden bir şutla kaleciyi avlayarak skoru belirleyen golü ağlara bıraktı.