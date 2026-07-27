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Menemen FK’lı Erkan’a 3 talip

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menemen FK’lı Erkan’a 3 talip
TFF 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK ile sözleşmesi sona eren ön libero Erkan Gövercin'e aynı ligden üç takımın talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon sarı-lacivertli formayla ligde 22 maçta 18 kez ilk 11'de şans bulup, toplam 1548 dakika oyunda kalan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile İnegölspor, Adana 01 FK ve Kırklarelispor'un ilgilendiği bildirildi. Öte yandan Erkan'ın alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Menemen temsilcisi ile davalık olduğu gelen haberler arasında. Tolga Doğantez yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden İzmir ekibi, genç ağırlıklı transfer politikasıyla yeni sezonda daha mütevazi bir kadroyla mücadele edecek.
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