Menemen FK’da taraftar endiseli

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK
, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Tolga Doğantez yönetiminde İzmir
'deki tesislerinde sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon kadroda kalan oyuncular ve altyapıdan A Takıma yükselen genç isimlerle çalışmalarına devam ediyor. Menemen FK, hazırlık maçlarında 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka
ile 2-2 berabere kalırken, Gaziemirspor'a 2-0 mağlup oldu. İki karşılaşmada da galibiyet alamayan İzmir temsilcisi
, lig öncesi eksiklerini görmeye çalışıyor. Yeni sezon öncesi henüz dış transferde adım atmayan Menemen FK yönetimi, genç oyunculara yöneldi. Eylül ayında başlayacak lig öncesinde deneyimli ve lig tecrübesi bulunan oyuncu takviyesi yapılmaması ise taraftarların endişelerini artırıyor.