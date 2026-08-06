Menemen çekildi

Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir olan ülkenin üçüncü büyük kenti İzmir'de tarihleri 100 yıla ulaşıp aşan köklü kulüpler yeni sezon öncesi bir bir kepenk kapatıyor. Sezon öncesi aylarca sessizliğin hakim olduğu İzmir futbolunda kentin 2'nci Lig'deki temsilcilerinden Menemen FK da şok bir kararla lige katılmayacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Bilgin Tokul, kararını gazete ilanıyla duyurdu.

TOKUL'DAN VERYANSIN

Tokul ligden çekilme açıklamasında şu ifadeleri kullandı:" Kulübümüz sadece ekonomik değil; manevi anlamda da yalnız bırakılmış durumdadır. Menemen Futbol Kulübü'nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur. Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, yüzyıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez. Bu kararın en büyük mağdurları ne yöneticiler ne de futbolcular olacaktır. Kaybeden; Menemen'in çocukları, bu arma için emek veren gençler, tribünlerde büyüyen taraftarlarımız ve ilçemizin ortak değeri olacaktır. Tarih, Menemen Futbol Kulübü'nün ligden çekilişini sadece bir spor haberi olarak değil, bir kentin ortak değerine sahip çıkılamamasının acı bir hatırası olarak yazacaktır." Kamuoyu tepkisini de görmek isteyen Bilgin Tokul'un mali destek bulamazsa kararını kesinleştirmesi bekleniyor.