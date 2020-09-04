Trabzon’da Alpi sesleri

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminden düşmeyen Göztepeli Alpaslan Öztürk için devreye girdi. Brezilya ekibi Palmeiras forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo'da sonuca ulaşamayan bordo-mavililer, yıldız oyuncu için harekete geçti. Daha önce yabancı kontenjanı kısıtlaması olduğu dönemde gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 27 yaşındaki oyuncu için yönetimin Göztepe ile masaya oturacağı öğrenildi. Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu geçen sezon İzmir ekibiyle 25 maça çıktı ve 7 gol attı. Trabzonspor yönetiminin Göztepe'ye 1 milyon Euro artı takas teklifinde bulunacağı bildirildi. Bu konuda son kararı teknik direktör İlhan Palut'un söyleyeceği iddia edildi.