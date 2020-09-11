Trabzonspor’da sakatlık şoku

Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Trabzonspor dün sakatlık şokuyla sarsıldı. Bordomavili ekibin, yaz transfer döneminde Rosenborg'dan renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Anders Trondsen'in sağ diz ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki futbolcu yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak. Xavier ve Pereira da sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş maçında oynamayacak.

TRANSFERDE HAREKETLİ

Dış transferde atağa kalkan Trabzonspor, on numara ve kanat transferi için sürpriz iki hamle yaptı. Bordomavililer, son olarak Rusya ekibi Krasnodar'da forma giyen 34 yaşındaki on numara Manuel Fernandes ve Brezilya'nın Internacional takımından 26 yaşındaki William Pottker'i de gündeme aldı. Trabzonspor, stoper Manuel Da Costa'nın sözleşmesini ise karşılıklı olarak feshetti.