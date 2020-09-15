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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da rota Olcay Şahan

’da rota

Trabzonspor’da rota Olcay Şahan
Giriş Tarihi: 15.9.2020

TRABZONSPOR'DA, Olcay Şahan ismi bir kez daha masaya yatırıldı. Sezonun sona ermesiyle Denizlispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncunun ismi yine takıma ağabeylik yapması adına gündeme gelmişti. Teknik direktör Eddie Newton'un, tecrübeli oyuncunun gelişine onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon 4'ü kupa, 26'sı lig toplam 30 maçta yeşil-siyahlı formayı giyen ve 1 gol atıp, 2 de assit yapan Olcay, Trabzonspor'da 71 maçta oynadı, 8 gol attı, 17 asist yaptı. Öte yandan Majid Hosseini'ye Porto talip oldu.

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