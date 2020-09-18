Sörloth krizi çözülüyor

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi ise Crystal Palace'ta bulunan Sörloth ile ilgili kriz çözülüyor. Norveçli yıldızın Bundesliga ekibi Leipzig'e transferinde son aşamaya gelindiği bildirildi. Guardian'ın haberine göre, Palace, Norveçli golcüyü Leipzig'e satmaya karar verdi. Leipzig'in bu transfer için 24 milyon Euro ödeyeceği, bu paranın İngiliz kulübü ile Trabzonspor arasında eşit şekilde paylaşılacağı kaydedildi. İki kulüp de kasasına 12 milyon Euro koymuş olacak. 24 kez ağları havalandırarak geçen sezon Süper Lig'in gol kralı olan Alexander Sörloth; toplam 49 resmi maçta 33 gol atıp 11 de asist yaparak, kariyerinin en parlak dönemini yaşadı.