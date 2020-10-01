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Haberler Trabzonspor Trabzonspor gözüne kestirdi

gözüne kestirdi

Trabzonspor gözüne kestirdi
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenmanı yaptı. İdmana, Yeni Malatyaspor maçında kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak, sağ üst adalesinde zorlanma olan kaleci Uğurcan Çakır ile ameliyat edilen Anders Trondsen katılmadı. Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

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