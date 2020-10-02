Gaziantep FK - Trabzonspor I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre
Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe
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