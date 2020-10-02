  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Trabzonspor Gaziantep FK - Trabzonspor I CANLI ANLATIM

FK - I

'in 4. haftasında FK ile karşı karşıya geliyor. Haberimizden mücadeleyi olarak takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK - Trabzonspor I CANLI ANLATIM

02.10.2020, 19:52

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK - Trabzonspor I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA