Trabzonspor - Medipol Başakşehir | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Başakşehir'i ağırlıyor. Ligin dört hafta sonunda bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle beş puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.