Trabzonspor - Medipol Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
17.10.2020, 19:07
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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Başakşehir'i ağırlıyor. Ligin dört hafta sonunda bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle beş puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.
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